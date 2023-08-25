Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda tek çifte kategorisinde yarışacak. Mutlu, daha önce Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.