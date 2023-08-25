Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda tek çifte kategorisinde yarışacak. Mutlu, daha önce Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.
Almanya'da yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi Cevdet Ege Mutlu temsil edecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege Mutlu, Krefeld kentinde 26-27 Ağustos'ta yapılacak organizasyonda tek çifte kategorisinde yarışacak.
Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor