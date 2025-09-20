Haberler

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Trabzonspor Şampiyon

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Trabzonspor Şampiyon
Güncelleme:
25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde Trabzonspor Basketbol, Mersin Spor'u 85-80 ile mağlup ederken, TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'a 89-90 kaybetti. Organizasyon sonunda şampiyon takıma ödüller verildi.

BU yıl 25'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın final gününde Trabzonspor Basketbol, Mersin Spor'u 85-80 yenerken, TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'a 89-90 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası tamamlandı. Final gününde Trabzonspor Basketbol, Mersin Spor Kulübü'nü 85-80 mağlup ederken, ev sahibi TOFAŞ ise Aliağa Petkimspor'a 89-90 kaybetti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın açılış gününde Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u 86-80, TOFAŞ da Trabzonspor'u 90-80 yenmişti. Final gününde Trabzonspor, Mersin Spor karşısında 85-80 galip gelirken, TOFAŞ ile Aliağa Petkimspor arasındaki mücadelede kazanan 90-89'luk skorla İzmir ekibi oldu. Organizasyon sonunda takımlara kupa ve plaketleri, 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş'ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
