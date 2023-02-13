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Cevad Prekazi, 210 bin liraya sattığı formasının gelirini depremzedeler için bağışladı

Spor Haberleri

Cevad Prekazi, 210 bin liraya sattığı formasının gelirini depremzedeler için bağışladı

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Cevad Prekazi, kendisine ait sarı-kırmızılı formayı 210 bin liraya satarak gelirini bağışladı.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Cevad Prekazi, kendisine ait sarı-kırmızılı formayı 210 bin liraya satarak gelirini bağışladı.

Prekazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkardığı imzalı formasını en yüksek teklif olan 210 bin lira karşılığında sattı. Eski futbolcu, bağış dekontunu da paylaşarak yardımın gönderildiğini açıkladı.

Birçok kişi maddi ya da manevi değeri olan eşyalarını satışa çıkarırken, Galatasaray Kulübü de bu doğrultuda müzayede başlatmıştı. Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda bulunan yardım merkezinde eşyaları kabul etmeye başladı.

Kampanyaya ilk katılan isimlerden Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, kendisinin ve Marek Hamsik'in imzalı formalarını yardım merkezine teslim etti.

Galatasaray Kulübünün eski yüzücülerinden Berke Turgan da 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 madalyayı açık artırmayla satılması amacıyla hediye etti.

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Kaynak: AA / Spor

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