CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi - Haberler

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

AA - Ercan Çakar - Spor
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet yarın ilk maçta karşı karşıya gelecek.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet yarın ilk maçta karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Türk, Spor, Haberler

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