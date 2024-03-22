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CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Antalya'da

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda 5 Mayıs'ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Süper Finaller organizasyonunda kadınlarda İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano ve Allianz Vero Volley Milano takımları, erkeklerde ise İtalya'nın Trentino Itas ve Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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