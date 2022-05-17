CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
CEV'den Türk hakem Nurper Özbar'a Süper Final'de görev

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar'ı 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görevlendirdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar'ı 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görevlendirdi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, FIVB A klasmanında Türkiye'yi temsil eden hakem Nurper Özbar, Arena Stozice'de Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile İtalya'nın Trentino Itas takımları arasında oynanacak karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev alacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Ljubljana, Slovenya, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title