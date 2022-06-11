CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3 - Haberler

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CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Finallere kaldı.

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Finallere kaldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Filenin Efeleri bu sonuçla, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi.

Salon: Arena Poprad

Hakemler: Tudor Pop (Romanya)- Igor Schimpl (Slovakya)

Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)

Türkiye: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)

Setler: 16-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika (26', 25', 31')

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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