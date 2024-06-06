Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yalova Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başladı.

Tatil Park Plajı'ndaki turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat, Nevzat Kaan Erol-Barış Güldal, kadınlarda ise Ceylin Sayar-Su Şimdim, Esra Demirkıran-Nehir Kiraz, Naz Akyüz-Irmak Gökçen'den oluşan ekipler temsil ediyor.

Organizatör Gürsel Yeşiltaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk gün kadınlar kategorisindeki müsabakalarla başlayan şampiyonada 9 Haziran Pazar günü final maçlarının yapılacağını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de son 6 yılda 8'inci kez düzenlediklerini belirten Yeşiltaş, "32 erkek, 32 kadın olmak üzere 64 takım, 30 ülkeden 128 sporcu 4 gün boyunca burada şampiyon olabilmek için ter dökecek. 4 gün boyunca 144 maç oynanacak. Maçlarımız saat 09.00'da başlayıp saat 19.00 gibi bitecek. Yalova'nın, ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Bütün sporseverleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.