CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de tamamlandı CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de sona erdi. CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de sona erdi. Pamucak Plajı'nda düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Organizasyonda kadınlarda final maçında Khmil-Lazarenko (Ukrayna) ikilisi, Konstantinova-Ebere (Letonya) ekibini 21-13, 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu. Erkekler final maçında ise Fransa önde götürdüğü maçta oyuncusunun parmağının kırılması üzerine teknik heyet tarafından yapılan değerlendirmede hükmen yenik sayıldı. Karşılaşmada Avusturya'dan Hammarberg/Berger ikilisi, 2-1 hükmen galip sayılarak şampiyon oldu. AA / Meriç Ürer - Spor Spor Haberler

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