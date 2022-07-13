CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın İzmir'de başlayacak 2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'in Selçuk ilçesinde yarın başlayacak. 2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'in Selçuk ilçesinde yarın başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Pamucak Plajı'nda 17 Temmuz'a kadar sürecek. Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Ayberk Necmi Güllük-Batuhan Kuru, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür, Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin, kadınlarda ise Ece Yılmaz-Ecem Aksoy ekipleri temsil edecek. AA / Fatih Çakmak - Spor voleybol İzmir Spor Haberler

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