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Çeşme Yarı Maratonu'na geri sayım

Çeşme Yarı Maratonu'na geri sayım

Spor Haberleri

ULUSLARARASI Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran Cumartesi günü koşulacak. İzmir'in turizm cennetinde birbirinden etkileyici 21 kilometre ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda koşacak olan sporcular, nefes kesen mücadelelerinin yanı sıra Çeşme'nin eşsiz tarihine, kültürüne, taş evlerine yakından şahitlik edecek. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun startı cumartesi saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden, 10 kilometrelik yarışın startı da 09.00'da Alaçatı'dan verilecek. Ödül töreni ise saat 12.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

ULUSLARARASI Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran Cumartesi günü koşulacak.

İzmir'in turizm cennetinde birbirinden etkileyici 21 kilometre ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda koşacak olan sporcular, nefes kesen mücadelelerinin yanı sıra Çeşme'nin eşsiz tarihine, kültürüne, taş evlerine yakından şahitlik edecek. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun startı cumartesi saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden, 10 kilometrelik yarışın startı da 09.00'da Alaçatı'dan verilecek. Ödül töreni ise saat 12.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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