Çeşme Maratonu 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Çeşme Maratonu, "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak Çeşme Maratonu'nda, bu sene yeni parkur heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz senelerde yarı maraton olan ancak yenilenen parkuru ile maraton özelliği kazanan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme'de ağırlayacak. Bu sene 3.'sü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek.

42K'lık (maraton) yeni parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın arından Çiftlik yönüne devam edecek Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip parkurda önemli deneyimler elde edecek. Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Yarışta yer almak isteyen sporcular, 3 Mayıs 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırabilecekler.

Aydın Ayhan Güney: "Spor kenti Çeşme, maraton heyecanı yaşıyor"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Spor kenti Çeşme, bu sene 3.'süne ev sahipliği yapacağı Çeşme Maratonu heyecanını yaşıyor. Çeşme'de gerçekleştirilen spor organizasyonlarının zirvesinde yer alan yarışımız, bu sene ivme kazanarak maratona dönüştü. Yerel yönetimin ısrarları ve ciddi desteği ile Çeşme'ye maraton kazandırdık. Katılımcıların büyük ilgisi de bir hayli büyük oldu. İzmir'e yakınlığı, ulaşımın kolay olması ve Çeşme'nin doğal güzellikleri de yarışta yer almak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sorunsuz bir yarışı geride bırakmak istiyoruz. Kayıtlarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. Çeşme'nin büyüleyici manzarasında yer almak isteyen tüm koşu severleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL