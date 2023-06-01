Çeşme'de Salomon Yarı Maratonu Heyecanı

Çeşme'de düzenlenecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 10 ülkeden bin 500'e yakın sporcu kayıt yaptırdı. Yarışma, 2-3 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çeşme'de, 3 Haziran Cumartesi günü Salomon Çeşme Yarı Maratonu rüzgarı esecek. Yüzlerce koşusever, sonsuz plajları, eşi benzeri olmayan doğası, dünyaca ünlü taş evleri ve daha fazlasıyla Ege'nin incisi olan Çeşme'de buluşacak.

Başarılı organizasyonlarıyla ülkemizi dünyanın dört bir yanından gelen sporculara büyük gururla tanıtan Argeus Travel & Events imzalı Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 10 ülkeden bin 500'e yakın sporcu kayıt yaptırdı.

Muhteşem esintisiyle rüzgar sörfü başta olmak üzere diğer spor branşlarıyla, yaz turizminin yanı sıra spor turizminin de önemli noktalarından biri olan Çeşme'de yarı maraton heyecanı başladı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle Salomon isim sponsorluğunda Garmin ve Toyota Hybrid sponsorluğunda, Züber ve PT Academy markalarının ürün ve hizmet sponsorluğunda Çeşme'de ilk kez düzenlenecek yarı maraton 10K ve 21K olmak üzere iki farklı parkurda koşulacak. Koşucular, yarışırken bölgenin güzelliklerini koşarak keşfedecek.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu 2-3 Haziran 2023, Cumartesi Yarış Programı

2 Haziran 2023, Cuma

10: 00 - 19: 00 - Salomon Çeşme Yarı Maratonu EXPO / Çeşme Cumhuriyet Meydanı

12: 00 - 22: 00 - Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K & 10K Yarış Kiti Teslimi / Çeşme Cumhuriyet Meydanı

3 Haziran 2023, Cumartesi

08: 00 21K Start Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K Parkur Startı / Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

09: 00 10K Start Çeşme 10K Parkur Startı / Alaçatı Şehir Merkezi Start Noktası - Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası Önü

12: 00 Ödül Töreni Salomon Çeşme Yarı Maratonu Ödül Töreni / Çeşme Cumhuriyet Meydanı

KAPANACAK YOLLAR BİLGİSİ

3 Haziran 2023, cumartesi günü Salomon Çeşme Yarı Maratonu yarışı kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında Çeşme'de kapanacak yollar ise şu şekilde olacak:

1015 sk.

2001 sk.

İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı

5172 sk.

5225 sk.

5221 sk.

5210 sk.

5193 sk.

sk

Alaçatı Atatürk Bul.

11500 sk.