Çeşme'de Motosiklet Denetimleri Arttırıldı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet kazaları ve gürültü şikayetleri üzerine motosiklet denetimlerini arttırdı. Denetimlerde 207 motosiklet kontrol edildi, 53 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet kazaları ve gürültü şikayetleri üzerine motosiklet denetimlerini arttırdı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan motosiklet kazaları ve gürültü şikayetleri üzerine denetime çıktı. Yapılan denetimlerde; 207 motosiklet kontrol edildi, 53 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 4 motosiklet ise trafikten men edildi. Denetimlerin, özellikle kasksız sürücüler ve çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı yapıldığı, uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi. - İZMİR