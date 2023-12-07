Çeşme Belediyespor'un maçı ertelendi, Alaçatıspor mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor'un sahasında oynayacağı maç ertelenirken, Alaçatıspor ise Bolvadin Termalspor karşısında 3-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor'un sahasında oynayacağı maç, saha zemininin futbol oynamaya uygun olmaması nedeniyle ertelenirken, Alaçatıspor, ligin 10. maçında sahasında konuk ettiği Bolvadin Termalspor karşısında 3-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme'yi temsil eden iki takımdan Çeşme Belediyespor'un lig lideri Tavşanlı Tepecikspor ile sahasında oynayacağı maç, şiddetli yağış nedeniyle saha zemininin ağırlaşması ve futbol oynamaya uygun olmaması nedeniyle ertelendi. Alaçatıspor ile Bolvadin Termalspor karşılaşması ise oynatıldı. Alaçatıspor ile Bolvadin Termal arasındaki maç, zaman zaman yağan yağmur altında oynanırken, maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Bolvadin Termalspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Aldığı mağlubiyetle lig sıralamasında 9. sıraya gerileyen Alaçatıspor, 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Manisa 1965 ile deplasman maçında karşılaşacak. İki maç eksiğiyle 17 puanla 4. sırada yer alan Çeşme Belediyespor da, 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'de, İzmirspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR