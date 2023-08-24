Çeşme Belediyespor Kulüp Statüsüne Geçmek İçin Genel Kurul Toplantısı Yapacak

Çeşme Belediyespor, dernek statüsünden kulüp statüsüne geçebilmek için yeni spor kulübü tüzüğünün kabul edilmesi amacıyla genel kurul toplantısı yapacak.

Çeşme Belediye spor, dernek statüsünden kulüp statüsüne geçebilmek için yeni spor kulübü tüzüğünün kabul edilmesi amacıyla genel kurul toplantısı yapacak.

Çeşme Belediyespor'dan yapılan genel kurul toplantısı çağrısına göre, 7405 sayılı kanuna istinaden, dernek statüsünden kulüp statüsüne geçebilmek için yeni spor kulübü tüzüğünün kabul edilmesi gerektiği, bunun için olağan genel kurul toplantısı yapılacağı bildirildi. Olağan genel kurul toplantısının 14 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da, Çeşme Şehir Stadyumunda gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamaması halinde 21 Eylül Perşembe günü aynı yer ve saatte toplantının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Toplantıda, divan kurulu seçiminin ardından 7405 sayılı kanun doğrultusunda, kulüp isim değişikliği ve yeni tüzüğün kabulü görüşülerek karara bağlanacak. - İZMİR