Çeşme Belediyespor, gelecek sezon da Bölgesel Amatör Lig'de devam edecek

Bölgesel Amatör Lig play-out mücadelesinde Torbalıspor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı başaran Çeşme Belediyespor'un teknik direktörü Recep Özçelik, "BAL'da devam edeceğimiz için mutluyum." dedi.

Özçelik, yaptığı açıklamada, ligin bitimine 2 hafta kala takımın başına geçtiğini kaydetti. Takımın Bölgesel Amatör Lig'de devam edebilmesi için tek ihtimalin olduğunu hatırlatan Özçelik, "O da Aliağa'nın 3. Lig'e çıkması ve sonrasında play-out maçı oynayıp kazanmamızdı ve bu ihtimal gerçekleşti. Aliağa'nın profesyonel lige çıkması sonrası Torbalıspor'u da play-out maçında 1-0 yenerek BAL'da devam etme hakkı kazandık." diye konuştu.

Özçelik, Çeşme Belediyespor deneyimli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kulübü değiştirmek veya yeni felsefe yerleştirmek kolay değildir, sabır ve süreç ister. Çok az zamanımız olduğu için fiziksel anlamda ve oyun felsefesi anlamında ufak değişiklikler yapabildik. Futbol, özellikle ülkemizde skor odaklı olduğu için yaptığımız hamleler işe yaramış gibi gözüküyor. BAL'da devam edeceğimiz için mutluyum. Bu galibiyeti Çeşme halkına armağan ediyoruz. Kısa süre de olsa bize çalışma fırsatı veren yönetimimize, bizlerle birlikte uyumlu çalışan personelimize ve oyuncularımıza teşekkür ederiz."