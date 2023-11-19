Haberler ›› Spor ›› Çeşme Belediyespor, Emirdağspor'u mağlup ederek lider oldu

Çeşme Belediyespor, Emirdağspor'u mağlup ederek lider oldu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 7. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Emirdağspor'u 3-0 mağlup ederek grubunda lider oldu.