Çeşme Belediyespor, Emirdağspor'u mağlup ederek lider oldu
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 7. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Emirdağspor'u 3-0 mağlup ederek grubunda lider oldu.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 7. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Emirdağspor'u 3-0 mağlup ederek grubunda lider oldu.
Geçtiğimiz hafta sonunda deplasman maçında Kütahya ÖİKH'yı 7-0 yenerek moral depolayan Çeşme Belediyespor, ligin 7. maçında da sahasında Emirdağspor'u 3-0 yenerek 14 puanla, averaj farkı ile liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kuran Çeşme Belediyespor, aradığı golü 33. dakikada Habib Uzun'un ayağından bularak 1-0 öne geçti. Habib Uzun, 45. dakikada da ikinci golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda Emirdağspor, yaptığı ataklarla Çeşme Belediyespor kalesinde gol arayışına girse de aradığı golü bulamadı. Rakip kalede baskı kuran Çeşme Belediyespor Adnan Malat'ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Çeşme Belediyespor, bu sonuçla puanını 14 puana çıkararak, aynı puanı paylaştığı Yıldızspor'un önüne averaj farkı ile geçerek liderliğe yükseldi.
Çeşme Belediyespor, ligin 8. haftasını BAY geçecek. - İZMİR