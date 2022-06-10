Çeşme Belediyespor'da transfer yağmuru - Haberler

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Çeşme Belediyespor'da transfer yağmuru

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çeşme Belediyespor'da transfer yağmuru

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, transferde hız kesmiyor.

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde 4 transfer gerçekleştiren Çeşme Belediyespor, 1'i iç, 3'ü de dış olmak üzere 4 transfer daha gerçekleştirdi.

Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz sezonda şampiyonlukta önemli katkısı olan Emre Çakır ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlarken, dış transferde de 2 kaleci, 1 hücum oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor'da oynayan ve takımının 3. Lig'e yükselmesinde önemli katkısı olan tecrübeli kaleci Volkan Tercan, önümüzdeki sezon siyah beyaz forma ile Çeşme Belediyespor kalesini koruyacak. 2021-2022 sezonunda Aliağa Futbol A.Ş. kadrosunda yer alan genç kaleci Ali Yasin Demir de, Çeşme Belediyespor ile anlaşma sağlayan futbolcular arasında yerini aldı. Kariyerinde uzun süre 3 Lig tecrübesi ve şampiyonluklar olan ve geçtiğimiz sezonu Diyarbakırspor'da tamamlayan hücum oyuncusu Hüseyin Çiray da, bu sezon Çeşme Belediyespor'da siyah beyaz forma ile mücadele edecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Çakır Çeşme Spor Haberler

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