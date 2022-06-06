Çeşme Belediyespor 2'nci kaptan ile yollarını ayırdı - Haberler

Çeşme Belediyespor, A futbol takımda 7 yıldır top koşturan ve takımın 2'nci kaptanlığını yapan Fatih Kemikler ile yollarını ayırdı.

Şampiyon olarak Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan Çeşme Belediyespor'da yeni dönem çalışmaları devam ediyor. Futbol A Takımında takım kaptanlığını yapan İbrahim Gören'e Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini veren kulüp yönetimi, 2'nci kaptan Fatih Kemikler ile yapılan görüşmenin ardından yollarını ayırdı.

Çeşme Belediyespor Kulübünün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz altyapısından yetişmiş sonrasında profesyonel liglerde futbol yaşantısına devam etmiş son 7 senedir kulübümüze sporcu olarak hizmet eden Çeşme Belediye Spor kulübü forması altında 4 şampiyonluk yaşamış sporcumuz Fatih Kemikler ile bugün itibari ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sporcumuza kulübümüze kattıkları için çok teşekkür eder bundan sonraki yaşantısında sağlık mutluluk ve başarılar dileriz." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor