Çermikli Sporcular Okullar Arası Karate İl Birinciliği Müsabakalarında Başarılı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakalarına Çermikli sporcular damga vurdu.

Diyarbakır Halit Gülser Spor Kompleksinde düzenlenen karate müsabakalarına Çermik'ten 7 sporcu katıldı. Toplamda 100 sporcunun katıldığı okullar arası karate il birinciliği müsabakalarında Çermikli Rojin Avcı ve Şevval Duran Muş'ta yapılacak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Diyarbakır'da yapılan okul sporları il seçmelerinde Çermikli Rojin Avcı ve Şevval Duran 1'inci olurken, B gençlerde Merve Kazan 1'inci, Berfin Karabulut ve Seher Aslanoğlu 2'inci, Dicle Demir ise 3'üncü oldu. - DİYARBAKIR