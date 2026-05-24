Diyarbakır'da düzenlenen karate şampiyonasında Çermikli sporcular madalyalarla döndü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Diyarbakır Bağlar spor salonunda minik ve yıldızlar kategorilerinde karete şampiyonası düzenlendi. 23 Mayıs Cumartesi düzenlenen şampiyonada Muhammed Nazım Elmastaş, Siraç Kılıç, Ecem Su Bahçeci, Eymen Karahan İpek, Anıl Aydoğdi, Resul Arslan, Bünyamin Arslan altın madalya, Asmin Bilge Arslan, Muhammed Ali Yüksekkaya, Zeliha Karabekiroğlu Gümüş madalya, Nisanur Akkoyun, Hiranur Durmuş, Hatice Bahçeci, Dilek Karataş, Miraç Yıldız, Muhammed Yusuf Akbulut, İbrahim Arslan ise bronz madalya kazandı.

Çermik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celalettin Karayılan sporcuları antrenör Ali Duran'ı tebrik etti. - DİYARBAKIR

