Haberler

Çermikli sporcular madalyalarla döndü

Çermikli sporcular madalyalarla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da düzenlenen karate şampiyonasında Çermikli sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır'da düzenlenen karate şampiyonasında Çermikli sporcular madalyalarla döndü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Diyarbakır Bağlar spor salonunda minik ve yıldızlar kategorilerinde karete şampiyonası düzenlendi. 23 Mayıs Cumartesi düzenlenen şampiyonada Muhammed Nazım Elmastaş, Siraç Kılıç, Ecem Su Bahçeci, Eymen Karahan İpek, Anıl Aydoğdi, Resul Arslan, Bünyamin Arslan altın madalya, Asmin Bilge Arslan, Muhammed Ali Yüksekkaya, Zeliha Karabekiroğlu Gümüş madalya, Nisanur Akkoyun, Hiranur Durmuş, Hatice Bahçeci, Dilek Karataş, Miraç Yıldız, Muhammed Yusuf Akbulut, İbrahim Arslan ise bronz madalya kazandı.

Çermik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celalettin Karayılan sporcuları antrenör Ali Duran'ı tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya 'İç çamaşırını gel al' çağrısı

Şoförden kadın yolcuya "Bıraktığın iç çamaşırını gel al" çağrısı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi