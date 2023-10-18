Çermik'te öğretmenler arası voleybol turnuvası

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Çermik'te 2023 -2024 eğitim-öğretim yılı öğretmen motivasyon etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvasına 27 okul başvurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdağ, 270 öğretmenin mücadele edeceği turnuvada maçlar akşam 19.00-20.00 saatlerinde ilçe spor salonunda yapılacağını belirterek, "Dört grup halinde yapılacak müsabakalar sonucunda çeyrek finale her grubun ilk iki takımı yükselecek ve yapılacak olan çeyrek final, yarı final ve final maçlarında ilk üç takıma ödül verilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi içinde yapılacak olan bu maçlarda öğretmenlerimiz akşamları ailece maç izleyebilecek. Öğretmenler arası voleybol turnuvası, Şehit Ali Öztürk Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu karşılaması ile başladı" dedi. - DİYARBAKIR