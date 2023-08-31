Çerkezköy'de Powerlifting Sporcuları 2 Bin 126 Kilogramlık Toog'u Kaldırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yaptıkları güç gösterisinde 2 bin 126 kilogram ağırlığında Toog'u kaldırmayı başardı. İzleyenlerden büyük alkış alan sporcular, uluslararası şampiyonalar için hazırlıklarına devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yaptıkları güç gösterisinde 2 bin 126 kilogram ağırlığında Toog'u kaldırmayı başardı.

Çerkezköy ilçesinde Powerlifting sporu ile uğraşan Sadrettin Özbahçeci (46) ve Kahraman Gevrovski (45), yaptıkları güç gösterisi ile beğeni topladı. İlk olarak 120 kilogram ağırlık kaldıran ikili daha sonra 300 kilogram ağırlık kaldırarak izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

20 Kişi denedi başaramadı

Güç gösterisi esnasında izleyiciler de 300 kilogram ağırlığındaki tekerleği kaldırmayı denedi. Yaklaşık 20 kişi ağırlığı tek başına kaldırmayı başaramadı. Güç gösterisinin sonunda ise alana Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Toog getirildi.

Toog'u tek başına kaldırdı

Çerkezköy ilçesinde Adem Örnek'e ait T10X modelli Toog'a aparatların bağlanmasının ardından Özbahçeci ve Gevrovski, aracı kaldırmayı denedi. İlk denemesinde başarısız olan ikili daha sonraki denemesinde Toog'u kaldırdı. Yaklaşık 10 saniye Toog havada tutulurken izleyenlerden de büyük alkış topladı. Ardından Gevrovski Toog'u tek başına kaldırmayı denedi. Gevrovski tek hamlede Toog'u kaldırırken de izleyenlerden de büyük alkış aldı.

Teşekkür ettiler

Özbahçeci ve Gevrovski yaptıkları açıklamada, izleyen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Kazak Sporcu Gevrovski, Toog'u çok beğendiğini belirterek, uluslararası şampiyonalar için hazırlıklarının devam ettiğini dile getirdi. - TEKİRDAĞ