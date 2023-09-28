Çerkezköy'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 6 kilo 300 gram metamfematin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ç.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Spor