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Çerkezköy'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.