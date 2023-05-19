Çerkezköy'de 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy'de de coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy'de de coşkuyla kutlandı.

Çerkezköy'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 10.30'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tuncay Yılmaz'ın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Çerkezköy Belediyesi 29 Ekim Spor Kompleksi'nde bulunan Çim Saha'da devam etti.

PROTOKOL, HALKIN BAYRAMINI KUTLADI

29 Ekim Spor Kompleksi'ndeki Çim Saha'da kutlamalar, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız ve Belediye Başkanı Vahap Akay'ın tören alanında bulunan öğrencilerin ve halkın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlaması ile başladı.

TARİHSEL SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirildi. Ardından '19 Mayıs Zaferinin Adımları' isimli tarihsel sunum gerçekleştirildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sunumun ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Çerkezköy genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız ve Belediye Başkanımız Vahap Akay tarafından verildi.

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Ödül töreninin ardından Gençlik Yürüyüşü yapıldı, halk oyunları oynandı. Çeşitli spor dallarından gösterilerin sunulması ile 29 Ekim Spor Kompleksi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sona erdi.