Çerkezköy Belediyesi Başkanı Vahap Akay, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde Yapılan Futbol Sahası Çalışmalarını İnceledi

Çerkezköy Belediyesi Başkanı Vahap Akay, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde yapımına başlanan futbol sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Futbol sahası FIFA standartlarında olacak ve amatör lig maçlarına ev sahipliği yapabilecek.

Çerkezköy Belediyesi Başkanı Vahap Akay, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde yapımına başlanan futbol sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde yapımına başlanan futbol sahası için ilk etapta alan düzenleme ve istinat duvarı yapım çalışmaları tamamlandı. Başkan Akay da çalışmaları yerinde inceleyerek şu bilgileri verdi:

"Şu anda sahanın etrafına tel örgüler çekiliyor. Zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından suni çim serimi gerçekleştirilecek. Futbol sahamız, FIFA standartlarında, 109 metre uzunluğunda 72 metre genişliğinde olacak. Futbol sahasının hemen yanında otopark alanı oluşturacağız. Futbol sahası yapım çalışmalarının ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından FIFA Onay Belgesi başvurumuzu yapacağız. Yapılan incelemeler neticesinde olumlu görüş alınması halinde sahamız FİFA'dan akredite belgesi alacak ve amatör lig maçları burada oynanabilecek."