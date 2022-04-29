Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK orta oyuncu Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç ile yeni sezon için anlaştı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezon için transfere devam ediyor. Geçmişte İlbank, Samsun, PTT ve Bolu Bld. formalarını terleten orta oyuncu Ceren Baysal ve geçmişte Eczacıbaşı, Sarıyer, Kuzeyboru ve PTT formalarını terleten, Genç Milli Takım ve kulüp bazında Avrupa kupalarında çeşitli madalyalara sahip orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile önümüzdeki sezon için anlaşıldı.

Bu transferlerle 10 transfere ulaşan turuncu-mavililerde 4 oyuncu transferi daha bekleniyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor