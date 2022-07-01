Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta

DHA

Beşiktaş, 3'üncü transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.