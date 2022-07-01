Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta
DHABeşiktaş, 3'üncü transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor.
DHA
Beşiktaş, 3'üncü transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor.
Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor