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Cenk Tosun: 'Hayal ettiğim gibi oldu'

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Milli futbolcu Cenk Tosun, EURO 2024'te Çekya'yı yendikleri maçta attığı golle mutlu olduğunu söyledi. Takımın galibiyeti ve çeyrek finale yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tosun, Avusturya ile olan rövanşı almak istediklerini ifade etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum. Top da ayağıma geldi. Gelince topu içeri çekip oraya vurmak istedim. Hayal ettiğim gibi oldu. Golden dolayı çok mutluyum. Çok oynamak istiyordum. Hoca da bana şans tanıdı. Ben de onu utandırmamak adına elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine devam eden Cenk, "Asıl önemli olan takımın galip gelmesi ve gruptan ikinci olarak son 16'ya yükselmemiz. Çekya takımını da kutluyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Taçlarda ve kornerlerde bizi yordular. Mutluyuz. Güzel uyuyacağız. Sonra da Avusturya'dan rövanşı almak için iyi hazırlanacağız. 2 Temmuz'da Leipzig'de taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Avusturya ile açık bir dosyamız var. 6-1 yenilmişliğimiz var. Rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Son 16'da kim çıksa fark etmezdi. Bütün takımlar iyi. İnşallah Avusturya'yı da yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Cenk Tosun Avusturya Spor Güncel Haberler

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