Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
Spor Haberleri
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.
Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:
"Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim."
Kaynak: AA / Spor