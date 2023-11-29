Cenk Tosun: Club Brugge karşısında kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda etmelerine rağmen yarın Club Brugge karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci maçında yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Cenk Tosun, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir oyunla yarın galip gelmek istiyoruz"

Yarın çok güçlü bir rakiple oynayacaklarını dile getirerek sözlerine başlayan Tosun, "Bence grubun en iyi takımı. İlk maçta çok zorladılar bizi. İyi bir puan almıştık oradan. İddiamızı devam ettirmek isterdik ama bu kulvardan elendik. Yarın taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. İki maçtır galip geliyoruz. Bunu da yarın devam ettirmek istiyoruz. Bir seri yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyunla yarın galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takım içerisindeki konsantrasyon gayet iyi devam ediyor"

Milli takım arasında çok iyi çalıştıklarını aktaran Cenk Tosun, "Bize iyi yaradı diyebilirim. Takım içerisindeki konsantrasyon gayet iyi devam ediyor. Bunu son iki maçta da gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş her zaman iddiaları olan bir kulüptür. En büyük turnuvalarda her zaman iddiası olan kulüptür ama maalesef bu kulvarda devam edemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da kötü maçlar kaybettik"

Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda etmelerinin sebeplerinin sorulması üzerine golcü futbolcu, "Şanssız maçlar geçirdik. Evimizde oynadığımız Lugano maçı, kesin galip geleceğimiz bir maçtı. 2-0 önde başladık, talihsiz bir kırmızı kart görüp maç döndü. 10 kişi de olsa maçı vermemeliydik. Bodo/Glimt maçı iyi oynamadığımız bir maçtı. Avrupa'da kötü maçlar kaybettik. Konsantrasyon kayıpları yaşadık. Artık bizim için lig ve Türkiye Kupası var. Ligde üst sıraları zorlayıp, Türkiye Kupası'nı da kaldırmak istiyoruz" cevabını verdi.

"Hoca bizimle vakit geçirdikçe daha iyi olacağını düşünüyorum"

Sezon başından bu yana yaşanan teknik direktör değişimleriyle ilgili de görüşlerini belirten Cenk, "Şenol hoca (Güneş) ve Burak hoca (Yılmaz) sezon başından beri bizimleydi. O yüzden iki hoca değişikliği diyebilirim. Rıza hocamız (Çalımbay) herkesin saygı duyduğu bir hoca. Herkesin ona saygısı sonsuz. Herkes de bunun bilincinde. Ona göre koşup çabalıyoruz. Son iki maçta biraz da olsa kıpırdanma var. Hoca bizimle vakit geçirdikçe daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL