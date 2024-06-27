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Cenk Tosun: 'Çeyrek finale kalmak istiyoruz'

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Milli futbolcu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.

- Cenk Tosun : "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"

Milli futbolcu Cenk Tosun :

"Avusturya ile açık bir dosyamız var"

HAMBURG - A Milli Futbol Takımı'nın golcü futbolcusu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg Volkspark Stadyumu'nda karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından kırmızı-beyazlı takımı galibiyete taşıyan golü kaydeden Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum"

"Belki inanmayacaksınız ama bugün sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum" diyerek sözlerine başlayan Cenk, "Top ayağıma gelince içeriye çekip topu oraya vurmak istedim. Hayal ettiğim gibi oldu. Golden dolayı çok mutluyum. Çok oynamak istiyordum bunu basın toplantısında da söyledim. Hoca bugün bana şans verdi. Ben de bugün onu utandırmamak adına her şeyimi verdim sahada. Ama benim golümden daha önemli olan bugün takımın galip gelmesi ve gruptan ikinci olarak son 16'ya yükselmemiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Ayrıca Çekya takımını da kutlamak istiyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiler. Çok fizikli bir takım. Taçlarda olsun, kornerlerde olsun bizi bayağı yordular. Herkes kora kor mücadele etti. Mutluyuz, güzel uyuyacağız. Sonra da Avusturya'dan rövanşı almak için iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Avusturya ile açık bir dosyamız var"

EURO 2024'te son 16 turunda rakip oldukları Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale kalmak istediklerine vurgu yapan milli futbolcu, "Bizim Avusturya ile açık bir dosyamız var. 6-1 yenilmişliğimiz var. O yüzden rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Kim çıksaydı fark etmezdi. Artık son 16'dasın, bütün takımlar iyi. İnşallah Avusturya'yı da ülke olarak, bu taraftarlarla birlikte yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İyi analiz edeceğiz, iyi çalışacağız"

Cenk Tosun, geçtiğimiz mart ayında oynanan hazırlık maçında milli takımın, Avusturya'ya 6-1 mağlup olduğunun hatırlatılması üzerine de, "İyi analiz edeceğiz, iyi çalışacağız, iyi hazırlanacağız ve o maçta galip gelmek için her şeyimizi vereceğiz. Ben o maçta yoktum, sakattım. İlk 5 dakika iyi oynadığımız bir maçtı. Kendi ceza sahamızın üzerinde kaybettiğimiz bir top var. O hataları yapmayacağız. Çeyrek finale kalmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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