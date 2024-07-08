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Cenk Tosun: Burada yaptıklarımız sadece fragmandı

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Milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Şampiyonası'nın ardından İstanbul Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, 'Burada yaptıklarımız sadece fragmandı' dedi.

Milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Şampiyonası'nın ardından İstanbul Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, "Burada yaptıklarımız sadece fragmandı" dedi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elenen A Milli Futbol Takımı, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvada asıl hedeflerinin final oynamak olduğunu söyleyen Tosun, "Yüksek heyecan yaşadık. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle bir hedef koymuştuk. Bizim takımın da gücü vardı final oynamaya ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgiye uğradık. Ama tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz ve gençlere ümit olduğumuz için mutluyuz. Yorulduk, uzun bir sezon oldu. Şimdi tatil zamanı. Ondan sonra çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Burada yaptıklarımız sadece fragmandı"

Milli takımın genç ve yetenekli bir jenerasyonunun olduğunu aktaran Cenk Tosun, "İnşallah bir sonraki turnuvada, 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip, o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı. İnşallah bizim gençlerimiz orada 2026'da daha güzel işler yapacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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