Cenk Tosun Beşiktaş'ta Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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