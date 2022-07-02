Cenk Tosun Beşiktaş'ta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cenk Tosun Beşiktaş'ta

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Cenk Tosun Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title