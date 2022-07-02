Cenk Tosun Beşiktaş'ta
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor