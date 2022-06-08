Cenk Özkaçar: "A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum"" - Haberler

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Cenk Özkaçar: "A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum""

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cenk Özkaçar: 'A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum''

A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Litvanya karşısında çıkan Cenk Özkaçar, bununla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum.

A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Litvanya karşısında çıkan Cenk Özkaçar, bununla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu kutsal formayı giydiğim her an, her dakika elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya karşısında sahadan 6-0'lık galip ayrıldı. Mücadelede süre alan Cenk Özkaçar, ilk kez milli forma ile oynama heyecanını yaşadı. Karşılaşmaya yedek başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 76. dakikada Ozan Kabak'ın yerine oyuna dahil oldu.

İlk kez A Milli Takım'da oynamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cenk Özkaçar, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu kutsal formayı giydiğim her an, her dakika elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bana güvenen, bu şansı veren hocalarıma ve beni destekleyen tüm herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Litvanya Spor Haberler

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