Cenk Özcan: "Ufak hatalarla kaçırdığımız goller var, daha fazla çalışmamız gerekiyor"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dokunuşlarda yaptığımız ufak hatalarla kaçırdığımız goller var. Bunların üstüne daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dokunuşlarda yaptığımız ufak hatalarla kaçırdığımız goller var. Bunların üstüne daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Bodrumspor'la 1-1 beraber kaldı. Maç sonunda basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, maç içerisinde yaptıkları sistem değişikliğiyle rakibe baskı kurduklarını vurguladı.

Maçta iki perdeli bir oyun olduğunu söyleyen Özcan, "İlk yarıda istediklerimizi fazla yapamadık fakat ikinci devrede sistem değişikliğine gittik. İlk devre 4-2-3-1 dizilişiyle oyuna başladık. Rakibimizin ligin en dirençli takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Bir oyun felsefesi var ve bu oyun felsefesinde üstüne koyarak giden bir takım. Onlara da saygı duyuyoruz. Bunun bilincinde ilk devre tepki verdik fakat bu tepkileri daha da fazla vermemiz gerekiyordu. Bunların notlarını aldık. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

İkinci devreye başlarken sistem değişikline gittiklerini belirten Cenk Özcan, "Rakibin kırmızı kart almasıyla 4-2-3-1 dizilişinden 4-4-2 sistemine döndük ve baskı kurmaya başladık. Gol pozisyonları da ürettik, gölümüz var, son dokunuşlarda yaptığımız ufak hatalarla kaçırdığımız goller var. Bunların üstüne daha fazla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA