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Cenk Özcan: "Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi"

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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi' dedi. Özcan, maçın kırılma anlarını ve Eyüpspor'u kutladı.

- Cenk Özcan: "Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi"

İSTANBUL - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, öncelikle Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı ve yaralılar için şifa dileklerinde bulundu. Sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Özcan, "Hocalarımızın hafta içi ve kamp dönemi yaptığı analizler özellikle ilk 30 dakika bizim lehimizeydi. Oyunu tutan, ikinci bölgede rakibi karşılayan ve bulduğumuz toplarla hızlı geçiş yapan bir takım hüviyeti vermek istemiştik. Bunu da yakaladık. Maçın kırılma anları var, bulduğumuz pozisyonlar var. Bulduğumuz pozisyonları atsak belki çok farklı bir hale gelirdi. Eyüpspor'u kompakt futbolundan dolayı kutluyorum. Arda Turan ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eyüpspor Trendyol Ankara Futbol Spor Haberler

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