- Cenk Özcan: "29 senedir sahanın içinde konuştuğum zaman böyle cevaplar almadım"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, 2-0'lık Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından maçın hakemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "29 senedir sahanın içinde konuştuğum zaman böyle cevaplar almadım"dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, maça sahalarında galibiyet almak için başladıklarını dile getirerek, "Bir gol yedik. Şimdi ben farklı bir şey ardında konuşmak istiyorum. Bizler maçı analiz ederken 3 kere 4 kere seyrediyoruz. Yanlışlarımızı, doğrularımızı bulmaya çalışıyoruz. Kimseyi eleştirmiyorum. Kimse hakkında da konuşmuyorum. Tek ricam, maçı yöneten hocamın maçı bir kere daha seyredip, sakin kafayla bir kere daha seyredip yaptığı hareketlere, kararlara bir şey yapması lazım. Ufak tefek gerginlikler oldu. Ben 29 senedir bu işin içindeyim. Beni herkes tanır. Hiçbir zaman böyle bir şey konuşmadım. 29 senedir sahanın içinde konuştuğum zaman böyle cevaplar almadım" diye konuştu.

"Risk sonucunda bir iki tane ciddi pozisyon verdik"

İkinci yarı daha farklı olduğunu belirten Özcan, "Tabii ki bunu yaparken risk alıyorsunuz. Risk sonucunda bir, iki tane ciddi pozisyon verdik. Bunların bir tanesi gol oldu. Sistemi 4-4-2'ye çevirdik. Arkasından pozisyonlara girdik. Duran toplarda özellikle etkiliyiz. Bugün bu etkiyi yaratamadık, yapamadık. Yani kornerlerde 8-9 korner ortalamasıyla oynuyoruz. Buradan bir gol çıkarmamız lazımdı. Bunun üzerinde çalışacağız. Yani bugünün eksilerini alıp cebimize koyup tekrar artı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir kişiyi de kırdıysam eleştirmelerimde özür dilerim. Ama bunu da söylemem gerektir diye söylüyorum."