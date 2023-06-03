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Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile yollarını ayırdı. Tecrübeli kaleci bugün Kayseri'den ayrılacak.

Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile yollarını ayırdı. Tecrübeli kaleci bugün Kayseri'den ayrılacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor yeni sezon öncesi sözleşme yenilemeyeceği kaleci Cenk Gönen ile yollarını resmen ayırdı. Tecrübeli eldiven dün yönetim, teknik heyet, takım arkadaşları ve çalışan ile vedalaştı ve bugün gün içerisinde Kayseri'den ayrılacak.

Cenk gönen bu sezon 9 maçta görev alırken 726 dakika süre aldı. Son 2 sezondur Yukatel Kayserispor forması giyen Cenk Gönen, toplam 14 maçta görev alırken bin 176 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Cenk Gönen Kayseri Spor Haberler

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