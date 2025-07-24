Cengiz Ünder: 'Taraftarın Beklentisinin Farkındayım'

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, Portekiz'de yaptıkları kampta Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Estadio Municipal de Portimao'da oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına değerlendirme yapan Cengiz, taraftarın kendisinden beklentisinin farkında olduğunu ve buna layık olmaya çalışacağını belirtti.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getiren Cengiz, "Sezona en iyi şekilde girmek istiyoruz. Öncelikle en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu kamp sürecini iyi geçirip, önümüzdeki Feyenoord maçına iyi hazırlanmak. Şu ana kadar kampta her şey güzel gidiyor. Bu kamp sürecinin böyle ilerlemesinden dolayı kendi adıma da mutluyum. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kampa bireysel anlamda iyi çalışarak geldiğini aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Geçen senelerde de öyleydim ama taraftarın benden beklentisi çok yüksek. Bunu görebiliyorum. Ben de elimden geldiğince bu formaya layık olmaya çalışıyorum. En iyi şekilde bu formayı terletmek istiyorum. Şu zamana kadar iyi çalıştım ama yeterli mi ' Tabii ki de yetmez. Her zaman daha fazla üstüne koyarak çalışmam gerekiyor. Şu an ki performansımdan mutlu muyum' Çalışma olarak mutluyum ama bunun üzerine de çok daha fazla koyacağıma inanıyorum. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Oynadıkça bunu sahada en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım böyle devam eder. Daha da iyi olurum."

Fenerbahçe'ye yüksek beklentiyle geldiğini hatırlatan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"O sezon sürekli İrfan (Kahveci) oynamadığı zaman ben oynadım. İrfan o sene çok güzel bir performans sergiledi. Onun adına çok mutluyum. Birbirimizin arasında rekabet var tabii ki. Birbirimizi sürekli bu konuda itiyoruz, destek veriyoruz. Sonuçta uzun yıllardır yakın arkadaşız. Milli takımdan, Başakşehir'den beri uzun süren bir arkadaşlığımız var. O oynadığı zaman mutlu oluyorum. Tabii ki insan en çok kendi oynadığı zaman sahada mutlu oluyor. Ama ben yakın çevremde sürekli onlar iyi oynadıkça çok mutlu olan bir insanım. Birlikte de oynamak istiyorum hep. Umarım hayırlısı olur bizim için."