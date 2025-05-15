Cengiz Ünder, MLS Haftanın 11'ine Seçildi

Cengiz Ünder, MLS Haftanın 11'ine Seçildi
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Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Seattle Sounders'a karşı oynanan maçta attığı golle Amerikan Futbol Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, haftanın 11'ine girdi.

MLS'in internet sitesinde yer alan haberde 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.

Ligde 13. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Luis Barraza (DC United)

Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)

Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)

Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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