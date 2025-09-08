Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Kiralandı

Haberler

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiralandığını ve kiralık transferine satın alma opsiyonu eklendiğini duyurdu. Beşiktaş da transferin detaylarını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" denildi.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada ise, "Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi

