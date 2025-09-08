Cengiz Ünder Beşiktaş'a Kiralık Olarak Geçti

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 9 maçta forma giydi.