Cengiz Ünder Beşiktaş'a Kiralık Olarak Geçti
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 9 maç oynamıştı.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.
28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 9 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor