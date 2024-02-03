Üye Girişi
Haberler

Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle 8. golüne ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı.

Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Michy Batshuayi Cengiz Ünder Antalyaspor Fenerbahçe Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title