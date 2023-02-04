Cengiz Durmuş, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Dünya Grubu 1'e yükselmesini değerlendirdi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselerek önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Durmuş, ENKA Spor Kulübünde düzenlenen ve A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Slovenya'ya 4-0 üstünlük kurduğu müsabakaların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tenisin Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıklarına vurgu yapan Cengiz Durmuş, "Bu maçlar, Türkiye'de tenisin geldiği noktanın göstergesi. Son 10 yılda çok aşama kaydeden, çok seviye atlayan ve ülkenin her noktasında sporcu yetişen bir mekanizma kuruldu. Bu, bunun ürünü. Slovenya daha önceki yıllarda bizi yenmiş bir takım. Slovenya'yı yenebileceğimize inanarak korta çıkmıştık. İnanılmaz heyecanlı maçlar oldu. Tenis ülkesine karşı oynadık. Bu, çok önemli. Dünya 70 numarası olmuş bir sporcuyla buraya geldiler. Bu başarımız, gelecekte daha büyük zaferler elde edebileceğimize olan inancımızdır." ifadelerini kullandı.

Dünya Grubu'nu hak eden bir takım olduklarını belirten Cengiz Durmuş, "Fransa, İngiltere ve Almanya ile oynayabilecek sporculara sahip olmaya başladık. Dünya Grubu'na yakışan bir ülkeyiz. Eylül'de oynayacağımız play-off maçlarını kazanarak Dünya Grubu'nun üyesi olmak istiyoruz." diye konuştu.