Cemal Yusuf Bakır, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyon oldu

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kilogramda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, finalde Hintli rakibini mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonu oldu.