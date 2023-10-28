Cemal Kütahya'nın anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya, oğlu Çınar ile eşi Pelin Kütahya'nın anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hatıra ormanı fidan dikim törenine, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, milli takım oyuncuları ve Cemal Kütahya'nın kız kardeşi Gözde Kütahya Sejfulahi katıldı.

Cemal Kütahya'nın önemli bir sporcu olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, AA muhabirine şöyle konuştu:

"Cemal önemli bir sporcuydu önemini korumaya devam edecek. Hem ailesine hem hentbol camiasına Cemal'in ismini yaşatmak için bir söz verdik. İlk sezonumuz Cemal Kütahya Erkek Süper Ligi olarak devam etti. Kamp eğitim merkezimizin ismine verdik, bugün de burada beraber milli takım formasını giydiği arkadaşları ve ailesiyle Cemal'in ve ailesinin adına bir hatıra ormanı düzenledik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlarla bu fidanları diktik. Burada inşallah Cemal'in ve ailesinin adına bir orman yeşerecek."

Cemal Kütahya'nın kız kardeşi Gözde Kütahya Sejfulahi, fidan diken herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu ormanda ağaçlar büyüdükçe, toprak nefes aldıkça ailem de gülümsüyor olacak." diye konuştu.

Cemal ile birlikte A Milli Hentbol Takımı'nda da forma giyen milli oyunculardan Taner Günay da "Cemal ile hem milli takımda hem de kulüpte yıllarca beraber oynadım. Allah rahmet eylesin, rahmetli Cemal ve ailesinin anılarını devamlı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada büyüyen her ağaçta inşallah onlara bir rahmet olur. Üzülüyoruz ama böyle şeyler de o hatıraları tekrar yaşatıyor." şeklinde konuştu.

12 Haziran 1990 tarihinde dünyaya gelen Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olan A Milli Hentbol Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı. Aynı zamanda da Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da kaptan olarak görev yapan Cemal Kütahya, 2019 ve 2021 Beach Hentbol ECh'da gol kralı olmuştu. 150'den fazla milli forma giyen Cemal Kütahya, yurt dışında Katar'da Al-Shamal, Romanya'da Bükreş Suceava takımlarında da oynamıştı.