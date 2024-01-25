6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın adı, THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre THF Ankara Kamp Merkezi'nin adı, Cemal Kütahya Kamp Merkezi olarak değiştirildi ve Cemal Kütahya'nın adının yaşatılmasına karar verildi.

Öte yandan sponsorluk çalışmalarını sürdüren THF, İşbir Yatak ile Hentbol Milli Takımları'nın "Sağlıklı uyku sponsoru" olarak anlaştıklarını duyurdu.