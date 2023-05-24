Cemal Kütahya, 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda anıldı
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Portekiz'de düzenlenen 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Portekiz'de düzenlenen 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nazare kentinde bugün başlayan şampiyonanın kadınlardaki ilk maçı Portekiz-Hollanda ile erkeklerdeki Macaristan- Portekiz karşılaşmasından önce Kütahya anısına birer dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Cemal Kütahya, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonalarında gol kralı olmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor