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Cemal Kütahya, 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda anıldı

Cemal Kütahya, 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda anıldı

Spor Haberleri

Portekiz'de düzenlenen 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Portekiz'de düzenlenen 2023 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nazare kentinde bugün başlayan şampiyonanın kadınlardaki ilk maçı Portekiz-Hollanda ile erkeklerdeki Macaristan- Portekiz karşılaşmasından önce Kütahya anısına birer dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Cemal Kütahya, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonalarında gol kralı olmuştu.

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Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kahramanmaraş Portekiz Kütahya Spor Haberler

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